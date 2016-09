Beklad seinhuisje Baarn krijgt nieuw jasje

Foto Caspar Huurdeman De kunstenaars aan het werk. Bekijk Fotoserie

BAARN - Alsof het honderd jaar oud is: graffiti-kunstenaars zijn in Baarn begonnen met het opknappen van het seinhuisje, aan de Stationsweg tegenover De Generaal.

Door Joost Reijnders - 14-9-2016, 13:40 (Update 14-9-2016, 13:40)

Over de graffiti die op het huisje is gekalkt, maken zij een schildering van een honderd jaar oud seinhuisje (zie inzet). De kunstenaars, Tom en Joost van GraffitiNetwerk uit Rotterdam, begonnen overigens met vertraging aan hun klus: hun gympen voldeden volgens ProRail niet aan de veiligheidsvoorschriften. Pas nadat ze in Baarn werkschoenen met stalen neuzen hadden aangeschaft,...