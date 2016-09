Baarn verder klem in zaak gasstation

Archieffoto Caspar Huurdeman Woonzorgcentrum De Wiekslag (rechts) staat te dicht bij het gasontvangstation.

BAARN - Anders dan Baarn hoopte, bieden de nieuwe regels in de Omgevingswet nauwelijks mogelijkheden om onder ingrijpen rond het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg uit te komen.

14-9-2016

Dat blijkt uit de brief die het college van b en w aan de gemeenteraad heeft geschreven. Pal naast het gasstation is enkele jaren geleden woonzorgcomplex De Wiekslag gerealiseerd. De Gasunie en Stedin - eigenaar en beheerder van het gasontvangstation - stapten naar de Raad van State omdat in hun visie De Wiekslag te dicht...