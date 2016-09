’Nee hè, door die hitte loopt mijn make-up uit’ [video]

HILVERSUM - De heetste septemberdagen ooit. Geen weer om uren gefocust in de klas te zitten. Verschillende scholen stellen het tropenrooster in. Een kijkje in een tropisch A. Roland Holst College.

Door Annemarie de Jonga.de.jong@hollandmediacombinatie.nl - 13-9-2016, 18:06 (Update 13-9-2016, 18:15)

,,Het is echt vies heet, je valt gewoon in slaap in de les”, verzucht havo-leerling Rosalie Strik. Het A. Roland Holstcollege aan de Jonkerweg in Hilversum heeft het tropenrooster ingesteld. Ook donderdag zijn de lessen nog ingekort van normaal 65 minuten naar nu 45 minuten.

,,In de middag is het veel te warm op de bovenverdiepingen, dat is gewoon geen doen”, zegt assistent-rector Marianne de Goeij. ,,Leerlingen worden trager, ze hebben moeite zich te concentreren. We moeten niet hebben dat er iemand flauwvalt.”

Zweten

De leerlingen staan uren eerder op straat. Mét extra huiswerk, dat wel. De Goeij: ,,De leslengte is verkort, maar de lesstof niet. Kán betekenen dat ze extra opdrachten meekrijgen.”

Op deze historisch hete dag loopt de temperatuur al vroeg op in school. ,,Nee hè, mijn make-up loopt uit”, klaagt een leerling. De klas van meneer Veerman zit voor Nederlands achter computers te zweten. Leerlingen zitten er versuft bij. De flesjes water, het gewapper met papieren, het helpt allemaal niets. ,,Pubers geven zelf al veel warmte af. En wat dacht je van al die computers!”, zegt Veerman.

Korte broekjes

Klasgenoten Pleun Witteveen en Wieke Weermeyer zijn blij met het tropenrooster. ,,Heel chill, 65 minuten les hadden we echt niet volgehouden. Het is zo benauwd. Je kan niet echt meer opletten.” Zelfs hun ultra korte broekjes geven geen verkoeling. ,,Mijn benen blijven plakken aan de stoel”, moppert Wieke.

Femke Overhage sjokt verhit de trap op. ,,Leerlingen mogen niet met de lift”, hijgt ze. ,,Die hitte put je uit, ik kan me niet meer concentreren.” Haar plannen voor een zonnige vrije middag? ,,Huiswerk maken in mijn slaapkamer met de ventilator aan.”

Varen

Melissa Janssen uit Loosdrecht moet er even niet aan denken. ,,Ik heb een eigen boot, ik ga lekker varen en zwemmen.”

Assistent-rector Marianne de Goeij noemt de situatie ’uitzonderlijk’. De huur-airco’s in de heetste lokalen bieden weinig soelaas. Natuurlijk, in mei en juni kan het ook warm zijn. ,,Maar dan zitten de examenkandidaten in de gymzaal met airco’s. In het hoofdgebouw krijgen leerlingen dan les in koelere lokalen.” Twee vrienden uit 6 atheneum verlaten puffend het pand. ,,Dit weer hadden we in de vakantie moeten hebben. Zeker niet overdreven zo’n verkort rooster. Zelfs de docenten hebben er minder zin in, dat zegt wel genoeg.” Maral Bakhtiari staat nog ’in de vakantiemodus’. ,,Ik ga lekker naar Loosdrecht.”

Waterfeest

Niet alleen in de gebouwen van het A. Roland Holst College in Hilversum lopen de leerlingen te puffen en te zweten. Ook het Erfgooiers College in Huizen heeft een verkort rooster ingevoerd. Net als College De Brink en het Vechtstede College in Weesp. De Fontein Mavo in Bussum stuurt de leerlingen ook veel vroeger dan normaal naar huis. Serieus rekenen en lezen? Dat hoefden de kinderen van de Dr. H. Bavinckschool in Hilversum dinsdagmiddag even niet. In plaats daarvan? Een waterfeest! Leerlingen van De Springplank in Huizen hebben woensdag volop waterpret aan het Harderwijkerzand.