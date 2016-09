Veel jonge ijsvogels in Vogelhospitaal Naarden

NAARDEN - Twintig jonge vogels worden momenteel verzorgd in het Vogelhospitaal Naarden. Dat is uitzonderlijk veel voor de tijd van het jaar, zegt beheerder Erik Bruinning. Onder de jonge ’patiëntjes’ zijn opvallend veel ijsvogels.

Door Marjolein Vos - 13-9-2016, 17:00 (Update 13-9-2016, 17:00)

„Normaal gesproken hebben we in september nul jonge patiëntjes binnen. Kijk, die warmte, daar kunnen wilde vogels wel tegen. Maar wat opvalt dit jaar, is dat het broedseizoen veel langer is dan normaal. Daardoor worden er bij ons nu nog steeds jonge vogels binnengebracht.”

Voorzichtig haalt hij een jonge ijsvogel uit een hok. De felblauwe veren glanzen in de zon. „Eigenlijk gaat het al jaren heel slecht met de ijsvogel. Maar dit jaar hebben veel ijsvogels wel drie nesten grootgebracht. Dus dat is goed nieuws. We schatten dat we in het Gooi dit jaar zestig broedparen hebben, tegen vijftien paren normaal gesproken. Dat komt doordat we nauwelijks kou hebben gehad afgelopen winter, en dat het nu nog zo warm is. Tja, de natuur maakt er altijd wel wat van.”

Voordeel van een warme winter en mild voorjaar is dat mensen veel vroeger dan normaal in de tuin aan het werk zijn gegaan. Bruinning: „De mensen sloegen allemaal al in januari, februari aan het snoeien, voordat de stads- en tuinvogels (merels, eksters, kauwtjes, pimpelmezen, koolmezen) nesten gingen bouwen. Hierdoor zijn deze vogels veel minder verstoord door mensen, en dus zijn er veel minder slachtoffers gevallen”, legt hij uit.

„Daar staat weer tegenover dat we niet alleen veel meer ijsvogels dan gebruikelijk hebben binnen gekregen. Het is ook opvallend hoeveel andere bijzondere vogels we hier hebben verzorgd: uilen bijvoorbeeld, en diverse soorten roofvogels. Ook zij hebben door die warme winters, en lange zomers de kans gehad om meerdere nesten per jaar te maken. En dat merken wij dan weer hier in de opvang.”