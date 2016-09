Zaak-Zagt zegt iets over Wijdemeren

foto studio kastermans Zagt trekt op naar (en tegen) Hilversum, mei 2014.

WIJDEMEREN - De door de Wijdemeerse VVD aangekaarte zaak-Zagt is vorige week in de raadscomissie bestuur en middelen afgesloten. Tijd om de balans op te maken.

Door Ronald Frisartr.frisart@hollandmediacombinatie.nl - 13-9-2016, 20:14 (Update 13-9-2016, 20:14)

Gert Zagt (toen nog DorpsBelangen) was in 2010 de enige wethouder die fulltime aantrad. Had hij geweten wat de financiële gevolgen waren (neveninkomsten uit zijn bedrijf moesten met zijn wethouderssalaris worden verrekend), dan had hij mogelijk al meteen gekozen voor een parttime aanstelling.

- Wat zou er dan gebeurd zijn?

Zeer waarschijnlijk niets. De andere wethouders werden in...