Luxe sauna bleek een zinkend schip

SOESTERBERG - Ruzies bij de bouw, onverwacht hoge kosten en veel te optimistische prognoses hebben miljoenenbedrijf Omega Spa en Wellness in Soesterberg de kop gekost.

Door Hans van Keken - 13-9-2016, 13:35 (Update 13-9-2016, 13:39)

Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag. De vorig jaar augustus geopende sauna had na amper een jaar zeker 7,5 miljoen euro schuld. Met name de Rabobank is voor miljoenen het schip ingegaan. In totaal zijn er ruim veertig bedrijven uit met name deze regio die schade lijden door het faillissement. Hoeveel geld zij in totaal kwijt zijn, is nog niet geheel duidelijk.

Na opening meteen zwaar verlies

Met de moed der wanhoop trachtten ze eind vorig jaar bij Omega Spa en Wellness in Soesterberg via marketing het tij te keren. Maar de bezoekersaantallen namen niet toe. En de kosten waren veel te hoog.

Ook de verliezen van de luxe sauna namen in rap tempo toe: vorig jaar was het nog 3,5 ton, dit jaar ging het in alleen al de eerste zes maanden om ruim zeven ton.

Daarbij kwam ook nog dat de sauna bij de bouw al fikse tegenvallers had. De bijna tien miljoen euro aan geplande bouw- en ontwikkelingskosten werden met zes ton overschreden. En er was ook nog een extra financiële strop door onenigheid met het bouwbegeleidingsteam en de aannemer.

De bezoekersaantallen vielen flink tegen. Er was gerekend op 100.000 per jaar, maar dat werden er 88.000. Dat is net zo veel als de vorige sauna aan de Soesterbergsestraat, die daar weg moest.