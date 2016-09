Eerbetoon Eric Ineke kwintet aan Dexter Gordon

SOEST - Drummer Eric Ineke mocht in 1972 op Europese tournee met de wereldberoemde Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon (1923-1990).

Door Klaas Koopman - 13-9-2016, 10:30 (Update 13-9-2016, 10:30)

Nu hij zijn eigen band heeft, ’The Eric Ineke JazzXpress’, is het tijd voor een eerbetoon aan Dexter Gordon. Zaterdagavond om negen uur krijgt Artishock in Soest de primeur van een heftig swingend concert en presentatie van de cd ’Dexternity’.

Ineke is sinds de jaren zestig een ideale begeleider. Zo solide, ’dat solisten tegen hem aan kunnen leunen’, zei hij zelf. Een dienende slagwerker die wil dat iedereen goed speelt. Maar in 2006 formeerde hij toch eindelijk zijn eigen kwintet JazzXpress, dat voornamelijk de jazz ging spelen die hem na aan het hart ligt: de hardbop.

Ongeveer eens per twee jaar maakt Ineke een cd met de band en gaat vervolgens op concerttournee. Nu is het thema Dexter Gordon. Het toeval wil dat dit jaar internationaal ook de lp ’Fried bananas’ wordt uitgebracht; een VPRO- radio-opname met Dexter Gordon, pianist Rein de Graaff, bassist Henk Haverhoek en Eric Ineke uit 1972.

„De weduwe van Dexter schrijft aan de biografie ’Dexter calling’, waarvoor ze dit jaar Rein, Henk en mij heeft geïnterviewd in Amsterdam”, zegt Ineke.

In het eerbetoon in Artishock zaterdag Gordon- composities als ’Fried bananas’, ’Mrs. Miniver’, ’Cheese cake’ in arrangementen van Rob van Bavel en Marius Beets.

Natuurlijk ontbreekt het door Gordon veel gespeelde ’Body and soul’ niet, op sopraan gespeeld door Sjoerd Dijkhuizen.