Eemland als een panorama in beeld

Foto’s Studio Kastermans/Leon Dakkus Roelof Koelewijn legt de laatste hand aan zijn panorama van Eemland. Bekijk Fotoserie

BUNSCHOTEN - ,,Een soort Spakenburgse Panorama Mesdag, maar dan plat”, lacht kunstenaar Roelof Koelewijn.

Door Judith Kox - 13-9-2016, 9:00 (Update 13-9-2016, 9:00)

Zes schilderijen, zes dorpsaanzichten. Ieder schilderij is tweeënhalve meter lang en veertig centimeter hoog. ,,Al jaren zie ik de dorpen liggen vanuit de polder. Ik ben een echt natuurmens, van kleins af aan ben ik altijd in de polder te vinden geweest”, zegt Koelewijn. ,,Ik denk dat ik in mijn leven wel een paar stappen heb gezet op ieder weiland dat je ziet op de schilderijen.”

,,Het is niet...