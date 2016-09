D-Dayvlag naar het Militair Museum

SOESTERBERG - Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg krijgt een wel heel bijzondere vlag in bruikleen: de Stars and the Stripes die op 6 juni 1944 wapperde vanaf de achtersteven van de LCC60, het landingsvaartuig dat de Amerikaanse soldaten naar Utah Beach leidde. De kogelgaten in de vlag getuigen van de hitte van de strijd.

Vlag wapperde op eerste schip van invasievloot in 1944

Kapitein van het landingsvaartuig was Howard Vander Beek, een Amerikaan met Nederlandse roots. Hij nam na de oorlog de vlag mee naar huis en borg hem op. Na zijn dood werd de vlag aangeboden op een veiling van militaria en in juni dit jaar voor 514.000 dollar gekocht door de Nederlandse kunstverzamelaar Bert Kreuk.

Conservator textiel Paul van Brakel van het NMM krijgt met de vlag een wel heel bijzonder historisch stuk stof in handen. Hij is niet ontevreden over de staat waarin de vlag verkeert: ,,Het valt mee hoor, er zijn wel wat slijtagevlekken, dat zie je wel aan de vezels, en ook zitten er kogelgaten in. Wie de beginscene van Saving Private Ryan heeft gezien, kan zich wel voorstellen hoe heet het er aan toe ging die dag. De kogels vlogen ze om de oren. We gaan de vlag alleen fixeren, voor verder verval behoeden.’’

Kapitein Vander Beek is zelf nooit aan land gegaan in Normandie, vertelt Van Brakel. ,,Met zijn schip leidde hij de landingsvaartuigen vol soldaten en materieel naar het strand. De LCC60 loodste de troepen naar Utah Beach. Daarna is hij teruggekeerd voor de tweede golf en ook nog een derde golf landingsboten.’’ Dat Vander Beek een paar kilometer was afgeweken van het geplande landingspunt, pakte uiteindelijk goed uit: ,,Daar was de verdediging van de Duitsers minder sterk, en daardoor waren de verliezen aan Amerkaanse zijde daar minder dan in en noordelijker gelegen andere Amerikaanse landingsstrand, Omaha Beach.

