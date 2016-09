Mysterieuze explosie onder geparkeerde auto in Baarn

BAARN - In de Lepelaarstraat in Baarn heeft er in de nacht van zondag op maandag een explosie onder een geparkeerde auto plaatsgevonden. Het gaat mogelijk om een aanslag.

Door Jan Balk - 12-9-2016, 11:22 (Update 12-9-2016, 11:22)

Buurtbewoners hoorde rond 05.00 uur een enorme knal. Een getuige melde dat er vuur was te zien onder de auto, maar dat dit ook snel weer uit was.

Na de melding was er veel politie op de been in de buurt. De auto is gedurende de vroege ochtend onder politiebewaking gebleven totdat er om 9.00 uur een forensisch rechercheur aanwezig was.

Deze rechercheur heeft verschillende sporen veiliggesteld. De zaak wordt onderzocht.