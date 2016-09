Baarn in teken van het traditionele ’gerij’ met paard en wagen

BAARN - „U ziet vandaag veel zomerrijtuigen, alle deelnemers hebben ongetwijfeld geweten dat het in Baarn vandaag mooi weer zou zijn”, weet presentator en rijtuig-expert Erik Eshuis het publiek op de Brink in Baarn te vertellen. Zaterdag werd tijdens Open Monumentendag de tweede editie van het ’Nederlands kampioenschap traditioneel gerij’ gehouden met als hoogtepunt het defilé met 48 koetsen op de Brink in Baarn.

Door Robin Bourguignon - 11-9-2016, 15:26 (Update 11-9-2016, 15:47)

In het centrum van Baarn hangt al vroeg een gezellige sfeer. Een draaiorgel speelt deuntjes in de Laanstraat, enkele ondernemers hebben er een stalletje geplaatst, de terrasjes op de Brink zitten vol en uit de speakers van een oude lp-speler op het Baarnse plein klink jaren dertig swingmuziek. Het enige wat mist zijn de koetsen, maar die zijn onderweg. Na een rit door het bosrijke Lage Vuursche, een rondrit door Soest en ontvangst op Paleis Soestdijk wendt de stoet van 48 historische rijtuigen - de inzittenden gekleed in traditionele kledij - zich richting Baarn. Een Tiroler boodschappenwagen uit 1890, een Amerikaanse postkoets uit 1890, een Twentse boerenwagen uit 1860, presentator van het defilé Erik Eshuis voorziet het publiek van informatie over de eeuwenoude karren die achter elkaar over de Brink rollen. „Daar komt de familie Zeldenrijk uit Ouderkerk aan de Amstel. Ze rijden hier met een kaasbrik (1910, red.) waarmee de boer vroeger zijn handelswaar naar de markt bracht. Helemaal authentiek, ook de kleding. Ik weet zeker dat dit voor de oudere garde een hoop herinneringen naar boven haalt.”

Ook paardenliefhebbers kijken hun ogen uit. Langs de route staan kenmerkend veel jonge meiden maar ook liefhebbers als Bert Gieskens (61) uit Baarn. „Ik ben aan het genieten, mede door het prachtige weer. Ik ben hier vooral voor de Friese paarden. De kracht die ze uitstralen, de lijnen die ze hebben, prachtig. Mijn ooms hadden vroeger Friese paarden op de boerderij, dus ik heb er ook wat sentiment bij.” En de koetsen? „Je ziet van alles voorbij komen. Ik vind het geweldig hoe het gemaakt en afgewerkt is. Het koperwerk, de tweezitters, vierzitters, soms zelfs zeszitters. Echt leuk om te zien.”

Tijdens het NK reden ook een aantal Gooiers mee, waaronder Soester rijtuig restaurateur Theo Spoelders (67) met zijn Engelse bagagewagen uit 1924. „Een leuke dag, wel warm met de kleding aan. Overhemd, stropdas, handschoenen, je kan er natuurlijk niet in een korte broek gaan zitten. „Spoelders genoot van de rit en het defilé. „We kregen applaus en iedereen maakte foto’s. Maar op de weg hou je het verkeer wel heel erg op. Ik vind dat altijd wel lastig. Maar ja, het hoort er een beetje bij.’’

App-gebruikers kunnen de video via deze link bekijken.