Muziek draaien en schilderen op Monumentendag Soest

SOEST - Wie kun je op Open Monumentendag in Soest, rond het thema iconen en symbolen, beter aan het woord hebben dan Ruud en Marijke Bartlema? Ze intrigeren de twee al bijna hun hele leven.

Door Hans van Kekenh.van.keken@hollandmediacombinatie.nl - 11-9-2016, 22:05 (Update 11-9-2016, 22:05)

Bartlema (72) zat zaterdag en zondag in Museum Oud Soest. Toonde er zo’n vijftien door hem geschilderde iconen. En had ook vitrines ingericht met bijzondere voorwerpen uit het Jodendom. ,,Nee, ik ben geen Jood”, vertelt hij. ,,Ik ben protestant opgevoed. Maar ik heb altijd interesse gehad in...