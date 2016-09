Fietser ernstig gewond bij aanrijding in Huizen

Foto: WFV Media Bekijk Fotoserie

HUIZEN - Een fietser is zaterdagochtend rond 11.00 uur zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto op een oversteekplaats op de Bovenmaatweg in Huizen. De botsing had plaats ter hoogte van de Droogbaak.

Door Internetredactie - 10-9-2016, 11:46 (Update 10-9-2016, 11:51)

Na het ongeval is een traumahelikopter opgeroepen om het ernstig gewonde slachtoffer ter plaatse de nodige medische hulp te verlenen. De fietser is daarna per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is voorlopig nog bezig met het verrichten onderzoek op de plaats van het ongeval. Hoe de fietser er nu aan toe is, is onduidelijk.