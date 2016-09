Elke dag een kunstwerk in postkantoor Hilversum

HILVERSUM - Het atelier van Raphaël Hermans staat op een voor Hilversummers bekende plaats. Het oude postkantoor is inmiddels een anti-kraakpand geworden en biedt onderdak aan verschillende kunstenaars, waaronder Hermans. Als het pand verkocht wordt moet iedereen er snel uit, maar tot die tijd heeft hij de ruimte om in alle rust te werken.

Door Stijn Keuris - 10-9-2016, 7:28 (Update 10-9-2016, 7:28)

Voor Hermans is het belangrijk om buiten de deur te schilderen. Want met twee jongens in de puberteit is het thuis druk, en bovendien geeft het structuur. Elke...