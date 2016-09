Het AZC in Soesterberg blijft tot in 2019

Archieffoto/Studio Kastermans

SOESTERBERG - Het azielzoekerscentrum (AZC) Kamp van Zeist blijft in ieder geval open tot maart 2019. Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers het COA, heeft de huurovereenkomst tot die datum verlengd.

Door Joost Reijnders - 9-9-2016, 16:04 (Update 9-9-2016, 16:30)

Het azc ligt op de grens van Soest en Zeist, waarbij Zeist de gemeente is die de zaken met het COA afhandelt. Het huurcontract is nu met drie jaar verlengd. Wel is het gedeelte dat vorig jaar is ingericht voor extra noodopvang van vluchtelingen weer gesloten. Die opvang was nodig vanwege de enorm toegenomen vluchtelingenstroom.

In het AZC wonen vluchtelingen die al in de asielprocedure zitten en asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben, maar vanwege de krapte op de woningmarkt nog geen huis toegewezen hebben gekregen. Het COA en de gemeente constateren dat het voortzetten van de opvang - het azc Kamp van Zeist bestaat sinds 2014 - nodig is gezien de voortdurende behoefte aan opvangplaatsen.

De hoop van Gooise burgemeesters dat het voormalige AZC Crailo, in Laren, weer zou worden ingericht, is verkeken. De ruimte is niet nodig. Wel heeft Crailo vorig jaar enkele maanden gediend voor acute opvang van nieuwe vluchtelingen, indertijd gerund door het Leger des Heils.

