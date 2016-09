D66 Wijdemeren zwijgt over gewraakt ’dreigement’ burgemeester

WIJDEMEREN - Voorman Joost Boermans van de Wijdemeerse D66-fractie zweeg donderdagavond over het ’dreigement’ van burgemeester Martijn Smit waarover hij afgelopen weekeinde nog zeer ontstemd was.

Door Ronald Frisart - 9-9-2016, 19:05 (Update 9-9-2016, 19:05)

Smit deed zijn uitspraak eind augustus, tijdens een bijeenkomst van raad en college op De Hoorneboeg. Hij zei dat als de raad de boel ging vertragen hij afzag van de enquête onder de burgers over het bestuurskrachtonderzoek dat adviseert dat (ook) Wijdemeren gaat fuseren. ’Zwaar ontstemd’ was Boermans, want de raad had tot de enquête besloten...