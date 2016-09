De Speeldoos kiest voor vernieuwing en hoopt op Youp

Foto Studio Kastermans/Danielle van Coevorden. Peter Joziasse: Meer aanbod op zondagen.

BAARN - Het culturele seizoen staat op het punt te beginnen. De Speeldoos trapt zaterdag af met het Theaterfeest. Volgens interim directeur Peter Joziasse is het nog maar een opmaat naar de rest van het seizoen.

Door Judith Kox - 9-9-2016, 20:00 (Update 9-9-2016, 20:00)

,,Ik heb er heel erg veel zin in”, zegt Joziasse enthousiast. ,,We hebben een gloednieuwe programmering waarbij we een paar nieuwe genres hebben toegevoegd. Ik ben heel benieuwd wat het publiek ervan vindt. Ik ben bijvoorbeeld heel trots op de ’In Concert’ serie waar we dit...