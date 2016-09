’Kermis op Naarderstraat leuk, maar op Koningsdag moet het spectaculairder’ [video]

HUIZEN - De kermis aan de Naarderstraat in Huizen, georganiseerd door de Stichting Huizerdag, is minder spectaculair dan vooraf was aangekondigd. Zo ontbreken de beloofde Spin en de botsauto’s.

Door Marjolein Vos - 8-9-2016, 21:52 (Update 8-9-2016, 21:53)

Daarmee is het eigenlijk een kinderkermis, zegt Frits Groenewoud, voorzitter van de Oranjestichting. Hij bekijkt de kermis deze dagen met veel belangstelling, want hij ziet kansen voor een kermis op deze plek op Koningsdag. ,,Ik vind het fantastisch dat er nu na al die jaren weer een kermis op de Naarderstraat staat. Dat...