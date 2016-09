Kampeerders in rouw op Woensberg

Archieffoto Studio Kastermans Fancy fair op de camping. Bekijk Fotoserie

BLARICUM, HUIZEN - ,,Het is een heel triest verhaal eigenlijk. We komen hier al ruim 25 jaar.’’

Door Edward de Vries Lentsch - 8-9-2016, 18:08 (Update 8-9-2016, 18:10)

Het accent van Cees Jolmers wijst op Friese afkomst. Hij is een van de vele teleurgestelde seizoenskampeerders. Die mensen die daar vertrekken, zijn goede vrienden van ons. Die zagen we hier op De Woensberg ieder jaar, drie tot zes maanden. Je leefde hier naar toe. Daar moeten we straks een punt achter zetten.’’ Jolmers klinkt niet vrolijk. ,,Het gaat uit elkaar vallen.’’

Het besluit van de...