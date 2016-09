’Volwaardige, ruime appartementen’

HILVERSUM - Een gedifferentieerd woongebied met voorzieningen. Mooi, veilig en duurzaam én een plek waar mensen willen en kunnen wonen. Dat is de gedachte achter het straks compleet vernieuwde zorgcentrum Amaris Zuiderheide, straks Nieuw Zuid geheten, aan de Diependaalselaan in Hilversum.

Door Stefan van Hees - 8-9-2016, 17:30 (Update 8-9-2016, 17:32)

Ergens volgende maand start de gefaseerde bouw van de vijf nieuwe woongebouwen (en dus ook de sloop van het huidige complex) Alba, Rubina, Saphira, Alporti en Volante, vernoemd naar heideplanten uit de omgeving. In totaal komen er tussen de 180 en 190 volgens manager onderhoud & ontwikkeling Michiel van Baarsen van Dudok Wonen ’volwaardige’ en ’levensloopbestendige’ twee- of driekamerappartementen van zestig vierkante meter, met ’fatsoenlijk’ balkon. De helft daarvan is zorgwoningen, zeventig zijn sociale huur en de overige dertig zijn vrije sectorwoningen. De huidige 200 kamertjes zijn ’slechts’ 25 vierkante meter groot. Volgens Van Baarsen wordt er vooral efficiënter gebouwd met onder meer een semi-overdekte parkeergarage. In 2019/2020 moet de bouw klaar zijn.

Pittig

Regiomanager Anja Diepstraten van Amaris heeft het daarbij over een ’complexe’ fasering. Daarbij doelt ze op de huidige bewoners - de jongste is 80, de oudste 104 jaar - die de komende jaren (soms wel twee keer) binnen het complex moeten verhuizen. ,,Dat is pittig”, beseft ook Diepstraten. ,,Maar het alternatief is dat we ze naar een andere locatie moeten verplaatsen en dat is veel zwaarder.”

In zorggebouwen 2 en 4, Rubina en Alporti, komen de zware gevallen (dementerenden onder andere) en is ruimte voor twaalf cliënten ’kortdurende zorg’. In Rubina komt tevens het restaurant voor de gehele buurt, mogelijk dankzij een subsidie van de gemeente Hilversum van 350.000 euro.

Diepstraten meldt daarbij dat het definitieve ontwerp flink afwijkt van de eerste plannen, die al in 2008 op tafel lagen. Toen al was duidelijk dat er sloop en nieuwbouw moest komen, maar kreeg het iets verderop gelegen De Egelantier voorrang. Achteraf alleen maar mooi, zegt zij. ,,Dit wordt echt een plek waar mensen nog heel lang ’zo thuis mogelijk’ kunnen wonen.”