’Ramp Eilandseweg bij Nederhorst den Berg afwentelen op Waternet’

NEDERHORST DEN BERG - De gigantische extra kosten voor de reconstructie van de Eilandseweg bij Nederhorst den Berg kunnen mogelijk worden afgewenteld op waterbedrijf Waternet, de voormalige eigenaar van de weg langs de Vecht.

Door Ronald Frisartr.frisart@hollandmediacombinatie.nl - 9-9-2016, 6:28 (Update 9-9-2016, 6:28)

Die opmerkelijke suggestie, verpakt in een vraag, deed Ria Hennis (Dorpsbelangen) woensdagavond in de raadscommissie ruimte en economie. Het was volgens wethouder Theo Reijn ’de mooiste vraag van de avond, compliment, we gaan het uitzoeken’.

De kosten van de reconstructie van de Eilandseweg zijn enorm opgedreven doordat onder en...