Bouwafval zorgt voor flinke buitenbrand in Baarn

Foto’s: Caspar Huurdeman Bekijk Fotoserie

BAARN - Vlakbij de Slaagseweg in Baarn heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een flinke buitenbrand gewoed. Inmiddels is het vuur geblust.

Door Jan Balk - 7-9-2016, 8:22 (Update 7-9-2016, 8:22)

De brand brak even na middernacht uit. Er was onder meer bouwafval in brand gevlogen. In verband met de mist had de brandweer moeite om de brand te vinden.