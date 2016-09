’Zero waste’ Emily-Jane Lowe start Baarnse winkelverkoop

BAARN - De Baarnse Emily-Jane Lowe, bekend van ‘Leven zonder afval’, is sinds kort in zee gegaan met de duurzaamheidswinkel de Wereld van Pippe aan de Laanstraat. In de schappen liggen de ’zero-waste’-ondersteuners die zij ook verkoopt op internet. Maar Lowe wil meer: een verpakkingsvrije winkel met voedingsmiddelen die getapt en geschept kunnen worden in eigen glazen potten of katoenen zakken.

Door Jetty Clausj.claus@hollandmediacombinatie.nl - 6-9-2016, 17:48 (Update 6-9-2016, 17:48)

,,Ik wil in het klein beginnen”, zegt Lowe achter de toonbank van de Wereld van Pippe, de vroegere Wereldwinkel. Die dankt...