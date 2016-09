Enquête: Een derde wil weg van recreatiepark Ridderhof

LAGE VUURSCHE - Heeft de omstreden projectontwikkelaar in vakantiechalets Topparken het lef om de koers radicaal om te gooien in het langslepende conflict met Résidence De Ridderhof in Lage Vuursche? De verwachte witte rook blijft vooralsnog uit, maar bewoners verwachten dit najaar uitsluitsel.

Door Jetty Claus - 6-9-2016, 16:19 (Update 6-9-2016, 16:23)

,,Ik ben enthousiast over schetsen die ik gezien heb van duurzame huisjes met hout en veel glas. Ze detoneren niet in het groen. Heel anders dan het aanvankelijke bouwplan met twee inmiddels geplaatste plastic modelbungalows, een soort ingegraven caravans,...