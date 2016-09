Springende Soesters krijgen boete

Foto Caspar Huurdeman Jongeren die verkoeling zoeken bij de Malebrug worden gewaarschuwd.

SOEST - Jongeren die de Malebrug tussen Soest en Hoogland gebruiken als springplank, krijgen sinds woensdag straf. Politie deelt boetes van negentig euro uit aan jongelui die van de brug springen om verkoeling te zoeken in de Eem. ,,Het is levensgevaarlijk.”

Door Nina Menkeredactie@hollandmediacombinatie.nl - 2-9-2016, 8:44 (Update 2-9-2016, 8:44)

De fietsboot Eemlijn heeft ’veel last’ van de springende jeugd die op zomerdagen verkoeling zoekt. De boot vaart ’s ochtends van Amersfoort naar Huizen of Spakenburg en keert in de middag terug. Rond vijf uur ’s middags is de fietsboot weer...