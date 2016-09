Minder dieven, maar meer geweld

SOEST - Dieven houden zich in Soest steeds meer gedeisd. Dat blijkt uit veiligheidscijfers van de gemeente Soest. Het aantal inbraken nam in de eerste helft van 2016 sterk af. Burgemeester Rob Metz is blij. ,,Maar we zijn er nog niet.”

Door Nina Menke - 2-9-2016, 8:30 (Update 2-9-2016, 8:30)

Met de veiligheid in Soest was het jarenlang slecht gesteld. Maar er gloort weer hoop aan de horizon. Woninginbraken namen in 2015 al af. Dit jaar is nog eens een daling van negen procent te zien.

Inbraken

Woninginbraak is een belangrijk punt bij de gemeente. Volgens burgemeester Metz heeft diefstal een grote impact op het veiligheidsgevoel van mensen. De gemeente is niet van plan nu achterover te leunen. ,,We blijven aanpakken en preventief gedrag van bewoners stimuleren. Maar het zijn positieve cijfers.”

Aanhoudingen

De gemeente denkt dat alerte bewoners een grote rol spelen bij het verminderen van criminaliteit. Zo droegen volgens gemeente Soest de BuurtWhatsApp, Burgernet en signaleringsteams hun steentje bij aan een veiliger Soest. Ook de politie loste in 2015 enkele woninginbraken door aanhoudingen op.

Bedrijfsinbraken waren er in 2016 niet. Het aantal vernielingen daalde met een kwart en huiselijk geweld bijna met een derde. Toch zijn de cijfers niet alleen positief. Jeugdoverlast steeg met een kleine tien procent en het aantal geweldsdelicten nam ook toe.

Rondhangende jeugd kan vervelend zijn, maar valt niet altijd onder overlast. ,,Politie belt degene die overlast meldde altijd terug.” Daarmee hopen gemeente en politie meer begrip voor de jeugd te creëren. Wettelijk gezien bezorgen ze geen overlast. ,,Vaak is de jeugd na een klacht al weg voordat de politie arriveert. Of ze gaan op een goede manier weg.”

Hangjeugd

Metz merkt naar eigen zeggen dat klagers vaak denken dat de politie te soft is naar de hangjeugd. ,,Ze maken vaak een praatje met de jeugd. Dat lijkt misschien soft, maar op den duur heeft het wel degelijk effect.”

Het aantal geweldsdelicten steeg met een lelijke veertien procent. Vooral bedreigingen namen toe. Ook komen incidenten met verwarde personen vaker voor. Zo was er op 20 mei een verwarde man die drie personen mishandelde bij de Jumbo in Soest.

De gemeente werkt aan een plan van aanpak voor verwarde personen. Meldingen van familie- en burenruzies zorgen in de tweede plaats voor een stijging van geweldsdelicten.