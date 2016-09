Toch sanering vervuilde grond Hilversumse Gomarushof

HILVERSUM - De bodemvervuiling op de beoogde plek voor de aanleg van vier parkeerplaatsen aan de Hilversumse Gomarushof kan geen kwaad. Toch gaat Hilversum de grond alsnog saneren en komen de hoognodige extra parkeerplekken er nog dit jaar.

Door Henk Runhaar - 1-9-2016, 17:23 (Update 1-9-2016, 17:23)

Dat beloofde verantwoordelijk wethouder Floris Voorink woensdagavond tijdens een bijeenkomst voor omwonenden.

Aan de Gomarushof was deze zomer onrust ontstaan nadat bekend werd dat er in het plantsoen naast nummer 25 kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks) waren aangetroffen. Saneren zou tussen de vijf- en zevenduizend euro gaan kosten en dat was Hilversum te gortig. Het plan voor extra parkeerplekken daar werd geschrapt.

Bij de bijeenkomst van woensdag was ook directeur-arts René Stumpel van de GGD Gooi en Vechtstreek. Hij verklaarde dat de vervuiling geen kwaad kon. Dat was gebleken uit nader onderzoek. Materiaal van drie boringen werd volgens door het Rijk gestelde normen getoetst aan het meest gevoelige gebruik, namelijk dat van bewoning.

Bovendien deed Hilversum historisch onderzoek om te kijken naar oorzaak van de vervuiling. Daaruit komt naar voren dat aanvullend onderzoek niet nodig is, meldt een gemeentelijk woordvoerder.

De buurt was bang dat een veel groter gebied besmet zou zijn. Bewoners kregen pas in een heel laat stadium te horen over de verontreiniging. Begin augustus kwam er een brief waarin werd gemeld dat het parkeerplan daarom van tafel was.