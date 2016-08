Boele Staal opent zijn eigen ecoduct

Foto Studio Kastermans/Ben den Ouden Oud-commissaris van de koningin Boele Staal en zijn kleinzoon verrichten de officiële opening.

SOESTERBERG - Hij staat er alweer even, maar dinsdagmiddag is ecoduct Boele Staal dan eindelijk ook officieel in gebruik genomen, door oud-commissaris van de koningin Boele Staal hoogstpersoonlijk, samen met zijn kleinzoon.

Door Hans van Keken - 31-8-2016, 19:21 (Update 31-8-2016, 19:26)

Het is het vijfde en laatste ecoduct in het programma Hart van de Heuvelrug, waarmee tussen Amersfoort, Soest en Zeist de natuur meer kans moet krijgen. Het ecoduct is - zo werd bij het afscheid van Boele Staal in 2006 besloten - naar hem vernoemd.

De aanleg van het ecoduct was...