Zeven kandidaten voor de Wintertuin

Foto Studio Kastermans/Leon Dakkus De Wintertuin in het Cantonspark.

BAARN - Zeven kandidaten hebben zich inmiddels bij de gemeente Baarn gemeld als kwartiermaker voor beheer van de Wintertuin.

Door Joost Reijnders - 31-8-2016, 19:08 (Update 31-8-2016, 19:28)

Dat meldt wethouder Erwin Jansma (VVD). De monumentale voormalige botanische kas staat al jaren leeg en het lukte de gemeente maar niet om een huurder te vinden.

Daarom slaat het college een ander weg in: een kwartiermaker mag een periode proberen of er brood te verdienen valt in de Wintertuin, binnen de marges die de gemeente aangeeft. Jansma ontvouwde de plannen met de Wintertuin...