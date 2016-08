Gooise familie bouwt langsA1 nieuw zwembad

AMERSFOORT - Het begon met lesgeven in zwembaden van villawijken in het Gooi, Maartensdijk, Bilthoven en Huis ter Duin. En nu hebben ze in Amersfoorts nieuwbouwwijk Vathorst het langverwachte zwembad laten bouwen.

Door Hans van Kekenh.van.keken@hollandmediacombinatie.nl - 31-8-2016, 15:52 (Update 31-8-2016, 15:52)

Waar passie voor zwemmen, en dan vooral lesgeven daarin, al niet toe kan leiden. Hilversummer en voormalig voetbaltrainer Anton van Zeegen (67) begon begin deze eeuw samen met een partner met een zwemschool, met de naam R&A Sports en Swimming. Door bij mensen thuis, in hun eigen zwembad achter het...