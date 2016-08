Jacuzzi zorgt voor file bij spoorwegovergang in Baarn

Foto’s: Caspar Huurdeman Bekijk Fotoserie

BAARN - Een vrachtwagen met aanhanger met daarop een jacuzzi heeft woensdagochtend net na de ochtendspits voor oponthoud gezorgd in Baarn. De aanhanger kreeg pech op een spoorwegovergang.

De lengteas van de aanhanger bleek gebroken te zijn, de combinatie was daardoor op de spoorwegovergang bij de Stationsweg blijven steken.

Men kon de aanhanger na inspectie nog wel van het spoor afhalen, een minuut later nadat dat was gelukt passeerde een trein. De Jacuzzi is later overgeladen op een andere vrachtwagen. Tijdens het overladen stonden wachtende auto’s ook op het spoor.

Op deze spoorwegovergang mag maar met 20 km/u worden gereden daar de rails scheef (in een bocht) liggen. Menig voertuig heeft schade opgelopen door dit stuk van het wegdek.