Watertoren Baarn met dakterras als kers op taart

BAARN - Wie niet jaloers is op de watertoreneigenaren, zou het wel worden bij het zien van deze luchtfoto met als stralend middelpunt het rijksmonument aan de Sophialaan.

Door Jetty Claus - 30-8-2016, 18:37 (Update 30-8-2016, 18:38)

In de groene omgeving van de Transvaalwijk torent het monument met kop en schouders uit boven de oude villa’s in de omgeving. Het is de stek van het gezin Brouwer, dat elke dag 146 treden op en af gaat. De masterbedroom zit in het vroegere waterreservoir bovenin. Sinds anderhalf jaar wonen zij er en...