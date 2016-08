Matthias Boerhoop: 1500 snijplanken van ’buurthout’

Foto Studio Kastermans/Ben den Ouden. Matthias Boerhoop aan het werk in zijn bomvolle schuur. Bekijk Fotoserie

SOEST - Streekproducten als scharreleitjes en groenten van de plaatselijke boer zijn bij veel consumenten al ingeburgerd. Een nieuwe Soester rage is het ’buurthout’ van de Utrechtse Heuvelrug. Lokale omgehakte bomen krijgen een tweede leven als rustieke tapasplanken, krukken, bijzettafels, tuinbanken en eettafels. „Alsof je ze zo uit het bos haalt”, aldus maker Matthias Boerhoop van de eenmanszaak Vertrouwd Hout.Uit een grap geboren is het geen hobby meer, maar serious business. Ze zijn niet aan te slepen. Zo’n 1500 brood- en tapasplanken heb ik al gemaakt”, lacht Matthias Boerhoop (39). Klussen die hij doet in zijn vrije tijd.

Door Jetty Clausj.claus@hollandmediacombinatie.nl - 30-8-2016, 18:34 (Update 30-8-2016, 18:34)