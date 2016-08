Soester spil SEC al 75 jaar lid van ’cluppie’

Weinig verenigingen hebben leden die al 75 jaar lid zijn, maar Jan (P.C.) Veldhuizen is bij voetbalclub SEC alleen al daarom historisch. En niet alleen vanwege die 75 jaar, morgen 1 september op de kop af.

Door Hans van Kekenh.van.keken@hollandmediacombinatie.nl - 30-8-2016, 18:15 (Update 30-8-2016, 18:44)

Met Veldhuizen hebben ze het oudste lid binnen de gelederen, maar ook iemand die al langer erelid (48 jaar) dan gewoon lid is. De Soester was van 1955 tot 1968 secretaris, waar de vereniging hem na die dertien jaar zo dankbaar voor was dat hij nooit...