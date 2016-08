Oudere bromfietser belandt in sloot na botsing in Baarn

Foto’s: Caspar Huurdeman Bekijk Fotoserie

BAARN - Twee bromfietsers zijn dinsdagochtend even voor 11.30 uur met elkaar in botsing gekomen in Baarn. Een van de bromfietsers kwam daarbij in een sloot terecht.

Dit gebeurde op het fietspad langs de Drakenburgerweg ter hoogte van de Chopinlaan. Een jongeman uit Huizen reed op zijn bromfiets op het fietspad langs de Drakenburgerweg vanaf de Escherrotonde, richting zijn school in Amersfoort. Een oudere scooterrijder stak de Drakenburgerweg vanaf de Chopinlaan over en reed het fietspad op richting de Escherrotonde, met de botsing tot gevolg.

De bejaarde man werd vanaf zijn bromfiets gelanceerd en kwam in de sloot terecht. Hij bracht het er met een nat pak maar zonder verwondingen vanaf. Het slachtoffer uit Huizen, die op het fietspad ten val kwam, had een open knie en overal spierpijn. Hij is door de ambulancedienst ter plaatse behandeld.