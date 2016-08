Baarn klaar voor cultureel festival

Foto Caspar Huurdeman De toren van de Pauluskerk is weer verlicht, nadat eerder de kerk in het donker stond. De Brink is klaar voor het cultureel festival.

BAARN - „Vertel eens’, heet het project dat zaterdag - bij het begin van het Baarnse cultureel festival - van start gaat. Baarnaars geportretteerd, in beeld en op papier.

Door Joost Reijnders - 30-8-2016, 18:00 (Update 30-8-2016, 18:00)

Het idee: een dwarsdoorsnee van de Baarnse bevolking en haar verhalen, gebundeld in 25 portretten onder het motto ’Leven in Vorstelijk Baarn’. Komend voorjaar moet het uitmonden in een expositie, ’een eerbetoon aan alle inwoners van Baarn’, noemt initiatiefneemster en fotograaf Hilde Sneep het. Een van de vijfentwintig zou zomaar burgemeester Mark Röell kunnen worden: hij vertelt zaterdagmiddag om half twee op de Brink zijn verhaal over Baarn.

Over levendigheid hoeft Baarn zich komende weekeinde geen zorgen te maken: de achttiende editie van het cultureel festival staat op stapel. Met vrijdagavond in de Pekingtuin van zeven tot elf Pekingpop, met bands uit de regio. Van jazzy tot stevige rock.

Zaterdag presenteert cultureel Baarn zich. Met optredens in de Pekingtuin, de Laanstraat en de Brink en in de Pauluskerk. Daar klassieke muziek, maar er is ook dans, sport en jeugdtheater. Sfeervolle afsluiter zaterdagavond in de Pekingtuin is de Baarnse band Kiki’s Bluesband.