Inbraakpatrouille stuit op wietbomen in Baarn

BAARN - Agenten die op inbrekerspatrouille waren gestuurd in Baarn, stuitten rond twee uur in de nacht van zondag op maandag op ’wietbomen’ in de tuin van een 38-jarige bewoner van de Scholeksterstraat.

Door Henk Runhaar - 29-8-2016, 15:12 (Update 29-8-2016, 15:30)

,,De agenten roken de typische geur van hennep en zagen de bomen, flinke struiken eigenlijk, vanaf de openbare weg in de tuin. Ze hebben aangebeld en de bewoner ter plekke aangehouden’’, zegt een politiewoordvoerster.

De Baarnaar zit maandag nog vast voor verhoor. Agenten doen maandag nader onderzoek in de woning van de man. De wiet die in de tuin staat, wordt in opdracht van de politie vernietigd.

Of de man zich kan verschuilen achter het argument ’wiet voor eigen gebruik’, is maar de vraag. ,,Dat bepaalt de rechter. Het hangt er onder meer vanaf hoe vaak er is geoogst’’, zegt de woordvoerster van de politie.

