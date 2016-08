Leegwater koning van Soester schutters

SOEST - Een competitieve, maar fijne sfeer op de één na laatste dag van de Soest Gildefeesten 2016 aan de Ferdinand Huycklaan. Leden van Groot Gaesbeekergilde Soest streden gisteren tijdens het Koningsschieten om de koningstitel. Soester Mark Leegwater (44) was de gelukkige.

Door Nina Menke - 28-8-2016, 18:16 (Update 28-8-2016, 18:16)

Rond half één ’s middags druppelen steeds meer mensen binnen. Soesters, Gildebroeders en vrienden van de vereniging. Op de ledenavond na waren de activiteiten afgelopen week voor iedereen toegankelijk. Voor velen is het Koningsschieten hét hoogtepunt van het jaarlijkse Gildefeest. Rond één uur luidt ’ouderman’ (voorzitter) Cees Wantenaar Koningsschieten 2016 in. Marcel van de Breemer won vorig jaar de schietwedstrijd. Vandaag maakt hij plaats voor een andere koning. Plechtig ontmantelen leden Van de Breemer tijdens de ceremonie. ,,Bedankt voor het jaar als koning. Het is een aanrader. We gaan weer schieten. Ga ervoor.”

Geesten

Dit jaar zijn er 95 schutters. Iets minder dan vorig jaar. Het eerste schot is om de boze geesten te verjagen. Ook burgemeester Rob Metz mag een keer schieten. Vervolgens schieten de Gildebroeders om beurten op de twee vogels (geen echte) die aan palen hangen. De schutter die de laatste vogel neerhaalt, wint en mag zichzelf koning van het gilde noemen. De strijd duurt uren. Pas rond half vijf wint Leegwater de felbegeerde titel.

Afscheid

Op het veld klinkt muziek. Volwassenen drinken bier en kinderen spelen. Nettie van Assen (72) en haar man Hubertus van Assen (76) komen elk jaar naar het feest. ,,Het is reuze gezellig. We zien het ook als afscheid van de zomer.’’ Van Assen is geen lid. ,,Wilde ik niet. Had je een bewijs van goed gedrag voor nodig en die heb ik niet”, zegt Van Assen gekscherend.

Vroeger waren de regels strikt. Alleen katholieke mannen die geboren en getogen waren in Soest mochten lid worden. Rian Borgts (54): ,,Als je veel voor de Gaesbeekergilde betekent, mag je ook lid worden zonder gelovig te zijn”. Ook baby’s die in het ziekenhuis van Amersfoort geboren worden, maar wel opgroeien in Soest, mogen lid worden. ,,Soest heeft geen ziekenhuis, dus versoepelden ze de regel.”

Saamhorigheid

Jan Grift (92) geniet zichtbaar. In 1984 werd hij koning. Nog dertig oud-koningen zijn in leven en van die dertig is Grift de oudste. ,,Ik deed veel voor de vereniging. Nu kan ik niet veel meer, maar ik ben er elk jaar bij. Schieten lukt ook niet meer.” Joke van Kempen en Gerda Schimmel zijn in de weer als vrijwilligers. Hun mannen zitten bij de vereniging. ,,De saamhorigheid is fantastisch. We spreken hier mensen die je de rest van het jaar niet spreekt. Het is een sociaal evenement.” John van Kempen (56) gaat ook schieten. ,,Het is heel leuk mee te doen. De spanning is te snijden.” Hij zat zeventien jaar in het korps. ,,Ik trommelde, maar geen tijd meer.”