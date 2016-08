Royal Run modern defilé Paleis Soestdijk

Foto: Studio Kastermans/Danielle van Coevorden

BAARN - Grote drukte op het terrein van Paleis Soestdijk. Ruim 2200 volwassenen en kinderen verschenen zondag met al hun supporters aan de start van de Royal Run.

Door Judith Kox - 28-8-2016, 17:23 (Update 28-8-2016, 17:23)

,,Na 36 jaar weer een defilé op Paleis Soestdijk”, zegt organisator Pieter Landman trots. De hardlopers renden in een stoet voor het bordes langs, de koninklijke bossen in. ,,We hebben uit voorzorg wel extra EHBO- en waterposten langs de route neergezet in verband met het weer.” Volgens Landman draait de Royal Run niet om het lopen van de snelste tijd. ,,Het is recreatieve loop in een prachtige omgeving, de tijd is secundair.”