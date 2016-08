Renovatie openluchttheater Cabrio Soest start met een feest

archief De Dijk in Cabrio.

SOEST - Openluchttheater Cabrio in Soest krijgt een facelift, en het begin van de werkzaamheden - tevens het slot van het theaterseizoen in Cabrio - wordt met een feest gevierd.

Op 17 september is er een benefiet, met drankjes, eten, optredens en een loterij. Het theater heeft bekende artiesten en dj’s uit Soest bereid gevonden hun medewerking te verlenen. Zo zal radiomaker Gerard Ekdom plaatjes draaien, treedt ex-Kayak muzikant Edward Reekes op en spelen het Semmy Prinsen Trio en The Badger and the Bass respectievelijk jazz en rockabilly.

De renovatie moet het theater aantrekkelijker maken. Er komt een nieuwe horecavoorziening met een horecaplein en sfeerverlichting, het podium krijgt een facelift en de tribune wordt aangepast. Om geld voor de renovatie in te zamelen, roept Cabrio sympatisanten op te komen feesten op 17 september. En te doneren. ,,Als u toch hier bent op het feest, word dan vriend of supporter van Cabrio. Dat kan al voor een tientje per seizoen. Cabrio is tenslotte van en voor ons allemaal. Geef om Cabrio!”, zegt voorzitter Jan Bakker. Kaartjes voor de zeventiende zijn verkrijgbaar bij Primera Soest Zuid, Bruna van Weedestraat en via de website van Cabrio.