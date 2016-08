’Oude Dame’ al tachtig jaar

De ’Oude Dame’ Elisabeth Smit die al zo lang zwaar gehavend in Muiden ligt, is tachtig jaar oud.

Door Tamar de Vries - 27-8-2016, 10:00 (Update 27-8-2016, 10:00)

Het zeilvissersschip werd in 1936 gebouwd. In 1944 werd het 45 tot 50 meter lange schip omgebouwd tot mijnenveger. Omdat het van hout is werd het niet gedetecteerd door mijnen. Het schip heette toen Marken 7. Zogeheten snappers sneden de verankeringskabels van de mijnen kapot. De mijnbol drijft naar de oppervlakte en wordt door de boordwapens lek geschoten.

De Elisabeth Smit bleef tot 1957 in...