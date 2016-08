Eigenaar kan Elisabeth Smit nog redden

Foto’s Tamar de Vries Het schip Elisabeth Smit van Pam van Lohuizen ligt al jaren te verkommeren in de haven van Muiden, vlak bij het Muiderslot. Bekijk Fotoserie

MUIDEN - De een vindt de aanblik vreselijk, de ander is gefascineerd. Feit is dat de aanwezigheid van het zieltogende zeilschip Elisabeth Smith in de monding van de Vecht bij Muiden de tongen al vele jaren losmaakt. Velen vragen zich af hoe het verval zo ver heeft kunnen komen. Eigenaar Pam van Lohuizen (68) vertelt zijn kant van het verhaal.

Door Tamar de Vries t.de.vries@hollandmediacombinatie.nl - 27-8-2016, 10:00 (Update 27-8-2016, 10:00)

De driemast-barkentijn Elisabeth Smit heet in de volksmond ’het spookschip’ vanwege de slechte staat waarin het verkeert. In 2014 schopte het schip...