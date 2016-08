Heterdaadje in de polder

Foto Caspar Huurdeman Een grote glimlach na de snelle actie van de politie.

BAARN - Blije schilders in de polder bij Baarn gistermiddag, nadat de politie de dief van hun net gestolen aanhanger vol steigermateriaal van de sokken reed.

Door Hans van Keken - 26-8-2016, 15:29 (Update 26-8-2016, 15:29)

Schilders Rijk van den Bor en Jan van Beek waren in Bunschoten in de nieuwbouw bij de Oostelijke Randweg aan het werk, toen ze kort voor het middaguur vanuit hun ooghoeken ineens hun aanhangwagen zagen weg rijden, Achter een blauwe Opel, met de kentekenplaat met folie bedekt.

Het tweetal ging er in hun auto achteraan richting de Bisschopsweg, intussen de politie via 112 bellend. Die kwam daarop vanuit Baarn aangereden en zette ook de uitvalswegen van het dorp af. De agenten zagen vlakbij restaurant Eemlust tot hun verbazing precies die aanhangwagen die gestolen zou zijn hen tegemoet komen rijden, en aarzelden niet om in te grijpen.

De verdachte bleek een plaatsgenoot van de uit Nijkerk afkomstige schilders. Het was een 31-jarige man, die bij zijn aanhouding bekende verslaafd te zijn aan cocaïne. Hij had volgens een woordvoerder van de politie bij zijn aanhouding ook een stroomstootwapen, wat niet is toegestaan. De man moest mee naar het bureau voor een bloedproef, om hem te testen op drugsgebruik. Het was bijna een heterdaadje, want de vangst was slechts zeven minuten na de diefstal, zo melden de schilders, die gistermiddag alweer aan het werk waren en blij waren met hun kostbare gereedschap.