Dijkverzwaring Eemdijk: ’Het stinkt wel, maar lastig is ’t niet’ [video]

EEMDIJK - ,,Even verkoeling zoeken in het water van de Eem is wel wat moeilijker geworden met die weg door de tuin”, lacht een van de bewoners van de Eemdijk.

Door Judith Koxredactie@gooieneemlander.nl - 26-8-2016, 14:42 (Update 26-8-2016, 15:25)

De strakgeschoren gazonnetjes van achttien huizen in het dorp zijn omgeploegd en weggegraven vanwege grootschalige de dijkverbeteringen langs de Eem. De tweede week van de werkzaamheden in de achtertuinen is nu achter de rug. ,,Tsja, het stinkt een beetje en er loopt opeens nogal wat volk in de achtertuin. Maar echt last heb ik niet van de werkzaamheden, het moet gebeuren zeggen ze bij het Waterschap”, vertelt een bewoonster bij wie er in de achtertuin een graafmachine druk aan het werk is. ,,Bovendien wordt het gras weer allemaal netjes terug ingezaaid als alles klaar is. Volgende zomer zie je nergens meer wat van.”

Uitzicht

Bomen en andere obstakels, zoals schuurtjes, zijn de afgelopen weken allemaal weggehaald. ,,Ik snap niet dat je überhaupt iets in de tuin zet. Je woont hier toch juist vanwege het prachtig uitzicht over de polder. Waarom zou je dan een boom in je tuin zetten? Bovendien mag je zo dichtbij een dijk en naast het water niet eens bomen planten, ze stonden er al illegaal”, zegt een bewoner.

Toch zijn er meerdere bomen en huisjes die dichter bij het water staan wel gespaard gebleven. Ook de aanlegsteigers kunnen blijven liggen. ,,Ik woon aan een dijk, dan moet je er rekening mee houden dat ze hem soms moeten verstevigen. Er wordt in Den Haag gezegd dat het nodig is, dus we doen het er maar mee.”

Vrachtwagentjes en graafmachines rijden af en aan over de weg van stalen platen die door de achtertuinen ligt. Het stof waait alle kanten op. ,,Heerlijk weer om buiten te werken”, lacht een van de bouwvakkers. ,,We zijn nu bezig met het afgraven van de bovenste laag. Daarna komt een schip met klei die we gebruiken voor de verzwaring van de dijk.”

Er heerst geen onrust onder de bewoners van Eemdijk naar aanleiding van de berichten over vervuilde grond die even verderop aan de Westdijk is gebruikt voor de dijkversterking. ,,Ik weet niet precies wat daar is gebeurd. Ons is verzekerd dat alle grond die wordt gebruikt helemaal schoon is, maar ik zal er naar informeren bij de volgende bewonersbijeenkomst.”