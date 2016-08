Aanhangwagen onder ogen van schilders gestolen in Bunschoten-Spakenburg

Foto’s: Caspar Huurdeman De schilders Rijk van de Bor (links) en Jan van Beek zijn blij omdat ze hun aanhangwagen weer terug hebben. Bekijk Fotoserie

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De Twee Nijkerkse schilders Rijk van de Bor en Jan van Beek zagen vrijdag in Bunschoten-Spakenburg vanaf het dak van een woning hun aanhangwagen met stijgermatariaal werd gestolen. Zeven minuten later had de politie de dief al te pakken.

Door Jan Balk - 26-8-2016, 14:24 (Update 26-8-2016, 14:30)

De dief reden in een blauwe Opel weg met de gestolen aanhangwagen. De schilders belden vanaf de steiger direct 112 en doken zelf ook hun auto in.

Kentekenplaten

De politie zette onmiddellijk waar mogelijk de uitvalswegen van het vissersdorp af. Op de Bisschopsweg in Baarn ter hoogte van restaurant Eemlust had de politie de dief al te pakken.

Ter plaatse bleek de arrestant zijn kentekenplaten bewerkt te hebben met tape. De Nijkerkse schilders kwamen al snel ter plaatse om hun kostbare gereedschap op te halen. De verdachte is naar politiebureau Baarn gebracht en een berger heeft de Opel opgehaald.