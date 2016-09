De eerste piano was een zeer bescheiden instrument

foto pr Michael Tsalka speelt onder meer werk van Bach.

De piano, ’uitgevonden’ in de tijd van Mozart, had een bescheiden klank die nog vergelijkbaar was met het klavecimbel. Het Jagthuis in Nederhorst den Berg wijdt van 7 tot 9 oktober drie concerten aan die vroege piano, meestal pianoforte genoemd.

Door Josée Zuiver - 28-9-2016, 16:13 (Update 28-9-2016, 16:26)

In de loop van de negentiende eeuw werden orkesten en concertzalen steeds groter en instrumenten met meer volume werden noodzakelijk. Pianobouwers maakten de klank van de piano luider. Eigenlijk zijn moderne concertvleugels dus niet de meest geëigende instrumenten voor muziek uit de...