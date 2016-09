Melancholische en romantische muziek in Morgenster

Foto Marco Borggreve Candida Thompson.

HILVERSUM - Het nieuwe seizoen van de Seinconcerten in Hilversum begint met een toegankelijk kamermuziekprogramma door vier solisten van Amsterdam Sinfonietta.

Door Rudolf Hunnik - 20-9-2016, 15:35 (Update 20-9-2016, 15:36)

Als gast heeft dit strijkkwartet de Franse klarinettist Olivier Patey uitgenodigd. Er zal kamermuziek klinken van Schulhoff, Weber en Brahms. Een van de kwartetleden is artistiek leider; de Engelse violiste Candida Thompson. Ze is trots dat het kamermuziekorkest bestaat uit musici die grote betrokkenheid combineren met hoge kwaliteit.

Amsterdam Sinfonietta is in 1988 opgericht door Lev Markiz. Zeven jaar later verbond Thompson...