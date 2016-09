Goed, beter, best op Loosdrecht Jazz

foto Bas Meijer Dutch Swing College Band met Anton Burger, Frenk van Meeteren, Maurits Woudenberg, Keesjan Hoogeboom, David Lukács, Adrie Braat, Bob Kaper.

Als kwaliteit te meten was, zou het Loosdrecht Jazzfestival zaterdag17 september in het Gooi waarschijnlijk bovenaan staan.

Door Klaas Koopman - 7-9-2016, 16:48 (Update 7-9-2016, 16:48)

Want met pianist Peter Beets en bassist Ruud Jacobs, het complete Jazz Orchestra of the Concertgebouw, de vocalisten Humphrey Campbell en Mathilde Santing ,The Dutch Swing College Band, The Preacher Men, Zoot Vintage Dance Band en als nachtelijke apotheose Gare du Nord is er een programma dat oudere en jongere jazzliefhebbers van ver buiten het watersportdorp zal aantrekken.

De grote traditie van de jazz in Loosdrecht...