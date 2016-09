Baby’s gevonden in koffer Hannover

HANNOVER - Een jongeman uit Hannover heeft in een koffer bij hem thuis twee baby’s gevonden die vermoedelijk door zijn vriendin op de wereld waren gezet. Een van de zuigelingen was al geruime tijd dood, de tweede leefde nog.

Door ANP - 30-9-2016, 15:55 (Update 30-9-2016, 15:55)

De 22-jarige partner van de vinder wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag op de twee kinderen en is op haar werk gearresteerd, liet het Openbaar Ministerie weten. Ze wil nog niets loslaten over de gruwelijke vondst. Haar 19-jarige vriend is weer op vrije voeten.

De jongeman alarmeerde na de ontdekking de hulpdiensten. Die wisten de pasgeboren baby uit de koffer te redden. Van haar vermoedelijke broertje of zusje waren slechts wat stoffelijke resten over.