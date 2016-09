Rotterdamse inbreker niet bij de pinken

ROTTERDAM - Een volgens de politie „zeer notoire woninginbreker” is donderdagochtend bij een klusje in Rotterdam-Noord een van zijn pinken kwijtgeraakt.

Zijn familie zette de politie nota bene op het spoor van de man toen hij na zijn werkzaamheden hevig bloedend thuiskwam. Daar gedroeg hij zich zo agressief tegenover zijn familieleden dat de politie werd gebeld.

De gealarmeerde agenten kregen echter niet te horen hoe hij zijn pink was kwijtgeraakt. Die oorzaak bleek even later na een inbraakmelding in een kantoor aan het Pijnackerplein. Het bloedspoor leidde naar de pink, die tussen een kantelraam en een muur zat ingeklemd.

De man is na behandeling in het ziekenhuis aangehouden en zit vast. De pink kon door chirurgen niet meer worden aangezet.